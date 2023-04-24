Жара до 33 градусов, град и пыльные бури: какой будет погода в Казахстане в начале недели

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня. По словам экспертов, в стране ожидается потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Согласно прогнозам синоптиков, в начале недели - с 25 по 27 апреля - на западе, юге, в северных регионах страны ожидается дождь, на юго-востоке и востоке Казахстана 25 и 26 апреля ночью прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а 25 и 26 апреля на юго-востоке ожидаются сильные осадки.

Остальная часть Казахстана в эти дни будет находиться под влиянием западного антициклона, в связи с чем здесь ожидается погода без осадков.

В целом по республике прогнозируют туман, усиление ветра, на западе и в южных регионах - грозу и пыльные бури, на востоке - ночью гололед, на юго-востоке - днем град.

Несмотря на осадки, почти по всей стране ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

в западных регионах - до 23-30 градусов тепла;

на северо-западе, севере и в центре страны - до плюс 20-27 градусов;

на востоке - до плюс 15-23 градусов;

на юге - до 25-33 градусов выше нуля;

на юго-востоке - до 17-25 градусов тепла.

Напомним, что на прошлой неделе погода очень сильно удивила жителей Алматы, Астаны и еще нескольких регионов. Так, 18 апреля в Алматы выпал снег и сильно похолодало. Горожане в социальных сетях поделились кадрами необычного явления для этого времени года.

В Астане осадки не прекращались в течение нескольких дней. Непогода в начале недели вызвала задержки авиарейсов, проблемы с движением общественного транспорта. Полицейские отмечали, что резко увеличилось число ДТП - подчеркивалось, что все участники аварий уже успели поменять шины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017966-zhara-do-33-gradusov-grad-i-pylnye-buri-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-nachale-nedeli/