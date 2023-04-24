Погода в Алматы на неделю: синоптики обещают дождь

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней – с 24 по 30 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 апреля в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 23 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

25 апреля ожидается дождь. Температура составит около плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 3,4 м/с.

26 апреля будет чистое небо. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью – опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

27 апреля в Алматы синоптики обещают ясное небо. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 21 градусов, а опуститься может до плюс 10 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,2 м/с.

28 апреля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

29 апреля обещает быть дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,1 м/с.

30 апреля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градусов, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017911-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-dozhd/