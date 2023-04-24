Погода в Шымкенте на неделю: в городе потеплеет почти до 30 градусов

Облака. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней – с 24 по 30 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 апреля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 18 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

25 апреля будет ясное небо. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра – до 8,6 м/с.

26 апреля будет ясная погода. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью – опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 9,6 м/с.

27 апреля в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 20 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 26 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,0 м/с.

28 апреля будет небольшая облачность. Среднесуточная температура – плюс 22 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

29 апреля также обещает быть небольшая облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 23 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,8 м/с.

30 апреля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 22 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 27 градусов, но ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 9,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017913-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-ozhidayutsya-oblachnost-i-teplo-do-27-gradusov/