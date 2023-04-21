Дожди, грозы и пыльные бури прогнозируют в Казахстане в предстоящие выходные

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики пообещали в Казахстане выпадение осадков в ближайшие дни, с 22 по 24 апреля. В некоторых регионах возможны пыльные бури, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В предстоящие дни погоду на большей части Казахстана погоду определит очередной циклон из районов Черного моря.

По сведениям синоптиков, он будет смещаться с запада на восток, вызывая на своем пути осадки (преимущественно в виде дождя) и туман, а в южных регионах в выходные возможны гроза и пыльная буря.

Отметим что погода этой неделе удивила некоторых казахстанцев - в середине апреля, а именно 18 числа, в Алматы выпал снег. Горожане в социальных сетях поделились кадрами необычного явления для этого времени года. Также в южной столице наблюдалось резкое похолодание.

А в Астане осадки шли в течение нескольких дней. Непогода в начале недели вызвала задержки авиарейсов, проблемы с движением общественного транспорта. Также в городе полицейские отмечали возросшее количество ДТП - подчеркивалось, что все участники аварий уже успели поменять шины.

Тем не менее к пятнице погода постепенно улучшилась. В крупнейших городах осадков не ожидается, также синоптики прогнозировали потепление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017711-dozhdi-grozy-i-pylnye-buri-prognoziruyut-v-kazahstane-v-predstoyaschie-vyhodnye/