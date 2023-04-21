До 23 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана

Веточка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 21 апреля, в крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Днем термометры покажут плюс 14-16 градусов, ночью в южной столице похолодает до плюс 2-4 градусов. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане также прогнозируют погоду без осадков. Днем в столице ожидается до 6-8 градусов тепла, а ночью похолодает до минус 3-5 градусов. Скорость ветра составит 1-6 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам синоптиков, ожидается до плюс 21-23 градуса днем и плюс 8-10 градусов ночью. Осадков в третьем мегаполисе не будет, а скорость ветра составит 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017645-do-23-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/