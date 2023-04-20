Заморозки, туман и до 20 градусов тепла прогнозируют в мегаполисах Казахстана

Искусственная трава под снегом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 20 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - прогнозируют теплую погоду без осадков, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит плюс 11-13 градусов, ночью - плюс 1-3 градуса. При этом горожан предупреждают о заморозках до 1 градуса. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане также обещают погоду без осадков, днем термометры покажут плюс 1-3 градуса, ночью в столице похолодает до минус 8-10 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

При этом в Астане сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы и тумана.

В Шымкенте ожидается до 18-20 градусов тепла днем и до плюс 5-7 градусов ночью. Осадков в третьем мегаполисе не будет, а скорость ветра составит 5-10 м/с.

На официальном сайте МЧС РК сообщается, что гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния и образующий скользкую поверхность.

Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где из-за движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.

По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом.

Основное условие для безопасного движения на дорогах во время гололеда – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность.

Как пешеходам обезопасить себя во время гололедицы

Как пишут спасатели, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололедице:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник – небольшими скользящими шажками;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

наступать следует на всю подошву, а ноги – слегка расслабить в коленях;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017478-zamorozki-tuman-i-do-20-gradusov-tepla-prognoziruyut-v-megapolisah-kazahstana/