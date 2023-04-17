Погода в Шымкенте на неделю: синоптики обещают жару до 27 градусов

Цветы и шляпа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней – с 17 по 23 апреля . Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 апреля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 9 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 15 градусов, но ночью температура опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 8,3 м/с.

18 апреля также ожидается переменная облачность. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 6,3 м/с.

19 апреля прогнозируют ясную погоду. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью – опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

20 апреля в Шымкенте также ожидается ясная погода. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

21 апреля в мегаполисе будет облачно. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, а ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

22 апреля в Шымкенте вновь будет облачно. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,8 м/с.

23 апреля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Воздух может прогреться до плюс 27 градусов, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016962-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-zharu-do-27-gradusov/