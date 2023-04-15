Снег и ветер до 23 м/с ожидаются в одном из крупнейших городов Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 15 апреля, рассказали синоптики. Ожидаются гроза, снег и усиление ветра. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается сильный снег. Температура днем в районе -5...-7 градусов. Скорость ветра: 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду.

В Алматы 15 апреля синоптики прогнозируют дождь с грозой. Дневная температура прогреется до +21...+23 градусов. Скорость ветра: 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду.

В Шымкенте тоже возможны дождь с грозой. Днем температура воздуха будет в районе +20...+22 градусов. Скорость ветра: 8-13, порывы 15-20 метров в секунду.

Как отмечают специалисты, при скорости 0,3-1,5 м/с ветер считается тихим, 1,6-3,3 м/с - легким, 3,4-5,4 м/с - слабым, 5,5-7,9 м/с - умеренным, 8,0-10,7 м/с - свежим, 10,8-13,8 м/с - сильным, 13,9-17,1 м/с - крепким, 17,2-20,7 м/с - очень крепким, 20,8-24,4 м/с - штормовым, 24,5-28,4 м/с - сильный шторм, 28,5-32,6 м/с - жестокий шторм, 32,7 и более - ураган.

Что делать при грозе

Казахстанские спасатели указывают, что попасть в грозу можно при разных обстоятельствах: в городе, в поле, в лесу, на реке.

Если вы находитесь дома, то не следует открывать окна и форточки, необходимо отключить электроприборы, включая телевизор и компьютер.

В открытой местности, лесу или поле оптимальный вариант - сесть на корточки и обхватить ноги руками. Все металлические предметы (например, велосипед) необходимо оставить вдалеке от себя. Также не стоит прятаться за ограждениями и заборами из металла.

Если вы находитесь в группе людей, то главное правило - не собираться вместе. Надо отойти друг от друга на расстояние минимум 2-3 метра и присесть на корточки. Группа становится мишенью для молнии.

Поскольку лесные опушки очень подвержены ударам молнии, лучше избегать таких мест. Несмотря на то, что разряд реже поражает насаждения одинаковой высоты, приближаться близко к деревьям не стоит (лучше держаться от них на расстоянии минимум 10 метров).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016839-sneg-i-veter-do-23-ms-ozhidayutsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/