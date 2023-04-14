Участок трассы Астана – Петропавловск закрыли из-за непогоды (видео)

Трасса в Акмолинской области. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В связи с ухудшением погоды ограничено движение на участке трассы Астана – Петропавловск, передает официальный Telegram-канал Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Астана – Петропавловск с 18 по 231-й километры, участок Астана – Щучинск", – говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖоле" добавили, что дорожники продолжают очистку свежевыпавшего снега и обработку проезжей части противогололедными материалами. На закрытом участке Астана – Шучинск задействованы 41 единица спецтехники и 48 дорожных рабочих.

МВД в своем официальном Telegram-канале призывают автовладельцев быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования дорожных знаков.

"Учитывая сложную метеообстановку, рекомендуем воздержаться от дальних поездок за пределы города. При возможности использовать альтернативный вид транспорта", – призвали в полиции.

В ведомстве добавили, что особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам, в связи с чем рекомендуют переходить улицы в установленных местах.

Между тем как ранее сообщили синоптики, в предстоящие три дня, 15-17 апреля, в Казахстане ожидаются снег, заморозки и метели. А именно на западе страны пройдут дожди, в северных регионах – дождь с переходом в снег, а также метель, гололед и туман. Завтрашнее утро жителей северных регионов страны, по прогнозам синоптиков, встретит снежной и ветреной погодой. В южных регионах между тем ожидается спад жары и сильные дожди с грозами и градом.

Добавим, что по информации на сайте одного из региональных ДЧС, если в пути совместно окажется несколько человек (на нескольких транспортных средствах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один салон автомобиля в качестве убежища; из двигателей других транспортных средств нужно слить воду. Ни в коем случае нельзя покидать укрытие – кабину транспортного средства: в мощный снегопад (пургу) ориентиры, казалось бы, надежные с первого взгляда, через несколько десятков метров могут быть потеряны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016854-uchastok-trassy-astana-petropavlovsk-zakryli-iz-za-nepogody-video/