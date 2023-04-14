Зачем в Астане выкопали деревья, посаженные к приезду Алиева, объяснил акимат

Высаженные липы. Фото: акимат Астаны

Жительница столицы возмутилась тем, что в городе выкапывают ели, посаженные перед приездом президента Азербайджана. Ситуацию объяснили представители акимата Астаны в своем официальном Telegram-канале.

Видео от возмущенной жительницы города появилось в Instagram-сообществе "Моя Астана".

На кадрах запечатлен грузовик и рабочие, которые укладывают в кузов только высаженные ели. Одно из деревьев, которое еще оставалось в земле, подняли с помощью крана и уложили в кузов.

"Вот, наш Новый Казахстан. К приезду Ильхама Алиева посадили ели, теперь их забирают. Вот машина, вот кран, вот сейчас поднимать будет", – заявила женщина.

Тем не менее в акимате Астаны объяснили, что указанные на видео ели были просто пересажены.

"Акимат района Есиль информирует о продолжении работ по озеленению территории Ботанического сада. Указанные на видео пять елей вдоль улицы Гейдара Алиева пересажены на участке на расстоянии 100 метров для лучшей приживаемости. Хотим отметить, что пересадка не повредила саженцам", – сообщили в городской администрации.

Пересаженные ели. Фото: акимат Астаны

Как сообщил замакима района Есиль Дарменияр Кыдырбекулы, в рамках официального визита президента Азербайджана было высажено пять елей вдоль улицы Бухар жырау на пересечении с улицей Гейдара Алиева.

"Далее агрономами нам было рекомендовано пересадить эти ели в зону, более подходящую для роста хвойных сортов деревьев, буквально в ста метрах от зоны посадки главного дерева в Ботаническом саду.

А на место высаженных деревьев мы посадили липы и можжевельники, так как липа лучше приживается вдоль магистральной дороги, а также поддается кронированию, что создает хороший эстетический вид", – отметил он.

Визит Ильхама Алиева в Казахстан

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана – в аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Позже в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики.

Главы государств сначала провели переговоры в узком составе. А после прошли переговоры в расширенном составе.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей СМИ.

Президент Казахстана высоко оценил результаты прошедших сегодня полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили обоюдный настрой глав государств на всемерное укрепление двусторонних связей.

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали совместное заявление и протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Сообщалось, что главы двух государств подписали сразу шесть меморандумов, а позже сделали совместное заявление.

Также Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели торжественную церемонию открытия улицы Гейдара Алиева в центре Астаны.

После церемонии азербайджанский президент в присутствии Касым-Жомарта Токаева посадил дерево в Ботаническом саду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016735-zachem-v-astane-vykopali-derevya-posazhennye-k-priezdu-alieva-obyasnil-akimat/