О чем говорили Токаев и Алиев в Акорде

Касым-Жомарт Токаеви Ильхам Алиев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей СМИ, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента Казахстана.

Президент Казахстана высоко оценил результаты прошедших сегодня полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили обоюдный настрой глав государств на всемерное укрепление двусторонних связей.

"Мы с уважаемым Ильхамом Гейдар оглу в доверительной обстановке обменялись мнениями по всем аспектам нашего сотрудничества, "сверили часы" по региональной и международной проблематике. Обсудили перспективы и направления дальнейшего углубления взаимодействия двух стран", - сказал он.

Токаев отметил, что более полугода назад они подписали Декларацию по углублению стратегического партнерства и расширению союзнических отношений, Комплексную программу развития сотрудничества на 2022-2026 годы, а также ряд других документов.

"Сейчас все эти договоренности последовательно претворяются в жизнь. Важным решением стало учреждение Высшего межгосударственного совета, который призван служить комплексному укреплению двусторонних отношений", - добавил президент.

Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан на взаимовыгодной основе сотрудничают в торгово-экономической сфере.

"Мы с удовлетворением констатировали, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами приблизился к полумиллиардной отметке. Однако потенциал торгово-экономического партнерства далеко не исчерпан.

Мы договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров", - заявил он.

По словам Токаева, большое значение имеет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла", - сказал президент.

Большое значение, как отметил он, также имеет эффективная реализация Дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы.

"Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнерами, позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению "Восток – Запад".

Особое внимание мы уделили наращиванию сотрудничества в области энергетики. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки.

Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера", - добавил глава государства.

Президенты Казахстана и Азербайджана поручили правительствам двух стран определить крупные проекты для совместного запуска.

"Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества имеется в сфере сельского хозяйства. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли продукцией агропромышленного комплекса вырос в 3 раза и составил 146 миллионов долларов. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети нашего общего товарооборота.

Мы отметили важность дальнейшего наращивания взаимных поставок сельхозпродукции. Перспективным определено усиление кооперации в сфере информационных технологий", - сказал Токаев.

Кроме того, как отметил президент Казахстана, сейчас ведется активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия.

"Учитывая стратегическое значение этого проекта, мы поручили обеспечить его своевременный запуск.

Наряду с этим, азербайджанские партнеры приглашаются к реализации совместных проектов в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов. Большой задел имеется и по линии финансового сотрудничества", - отметил он.

По словам Токаева, знаковым событием этого года станет проведение Дней культуры Казахстана в Азербайджане. Имеется договоренность об организации Дней азербайджанской культуры в нашей стране.

"Отдельно хочу отметить, что в этом году в Казахстане целый ряд памятных мероприятий будет посвящен 100-летию общенационального лидера и выдающегося государственного деятеля Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Символично, что старт им даст наше сегодняшнее участие в открытии улицы имени славного сына азербайджанского народа в центре Астаны.

Также телеканал Qazaqstan подготовил уникальный документальный фильм "Ғазиз ғұмыр" о Гейдаре Алиеве, показ которого состоится сегодня в эфире национального телевидения нашей страны.

Все эти мероприятия являются ярким примером вечной дружбы наших народов, данью уважения выдающемуся государственному деятелю, внесшему исторический вклад в развитие казахско-азербайджанских отношений", - добавил глава нашего государства.

Токаев подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам.

"В этом ключе хочу отметить, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора.

В целом, у нас имеется общее понимание необходимости продолжения взаимной поддержки и принятия совместных мер для укрепления стабильности и безопасности в регионе", - сказал в заключение он.

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали совместное заявление и протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Рабочий визит Ильхама Алиева в Казахстан

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана. В аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.

Затем главы государств провели переговоры в узком составе. Президент Казахстана поблагодарил Алиева за то, что он принял приглашение и посетил Астану.

После президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном составе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016209-o-chem-govorili-tokaev-i-aliev-v-akorde/