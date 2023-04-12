Люди перекрыли дорогу в Жанаозене: полиция отпустила 24 задержанных

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Группа граждан перекрыла проезжую часть в Жанаозене, создавая препятствия для движения транспорта. Об этом сообщили в ДП Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Утром 12 апреля в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта горожан", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что для обеспечения общественной безопасности и беспрепятственного движения транспортных средств стражами порядка задержанные были доставлены в полицию для проведения профилактической беседы.

"Подобное деяние квалифицируется по статье 614 КоАП РК "Создание препятствия для движения транспортных средств", что влечет ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП", - отметили в ДП Мангистауской области.

Позже в ведомстве сообщили, что 24 задержанных после проведения профилактической беседы о недопустимости подобных противоправных действий отпустили по домам.

Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго в Астане собрались более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

В нацкомпании "КазМунайГаз" объяснили, что собравшиеся являются бывшими работниками "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Работникам предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Позже о ситуации высказался новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И, я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", - сказал он.

При этом, по мнению вице-премьер-министра по социальным вопросам Алтая Кульгинова, собравшиеся у здания Минэнерго в Астане рабочие из Жанаозена хотят, чтобы проигравшие компании выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016427-lyudi-perekryli-dorogu-v-zhanaozene-politsiya-otpustila-24-zaderzhannyh/