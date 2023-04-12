Аким Мангистауской области обратился к жителям региона

Нурлан Ногаев. Кадр из видео: t.me/mangystau_press

Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистау с призывом не допустить дестабилизации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального акимата.

"Уважаемые мангистауцы, дорогие земляки!

В этой непростой ситуации мы должны проявить выдержку и не принимать эмоциональных решений.

Нагнетание напряжения в обществе, нарушение закона и правовых норм приведет к дестабилизации обстановки и не будет способствовать решению возникшей проблемы.

Уважаемые земляки я обращаюсь к вам с призывом не допустить дестабилизации", – подчеркнул Нурлан Ногаев.

Он отметил, что ситуация должна решаться только в рамках закона.

"Мы все хотим стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы также хотим жить в правовом государстве.

Сейчас важно не пойти на поводу провокаторов. Нельзя давать повод деструктивным элементам для расшатывания ситуации.

У нас одна цель – чтобы люди работали, получали достойную заработную плату, были уверены в завтрашнем дне, чтобы человеческое достоинство сохранялось и уважалось", – добавил аким.

По его словам, крайне важным является удержать ситуацию в рамках правового реагирования – над этим важно работать всем вместе. Также необходима стабильность на предприятиях.

"В священный месяц Рамадан будем вместе, будем сплоченными, будем едиными в сохранении стабильности и спокойствия! Мы с вами прошли многое благодаря нашим совместным усилиям. Уверен, что и это мы тоже преодолеем вместе", – призвал глава Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016394-akim-mangistauskoy-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam-regiona/