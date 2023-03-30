Подтопления и разливы рек прогнозируют в четырех областях Казахстана

Паводок. Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

В Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской области в ближайшие три дня возможны паводки и подтопления, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

В этих четырех регионах объявлено штормовое предупреждение на период с 30 марта по 1 апреля.

Как рассказали синоптики, в Карагандинской области из-за продолжающегося таяния снега и добегания талого стока ожидается повышение уровней воды в реках.

Тем временем в Абайской и Актюбинской областях прогнозируют сильные осадки в виде дождя, а в последней - и в виде снега, из-за чего здесь также возможны подтопления.

На большей части Восточно-Казахстанской области также ожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления, говорится в сообщении госметеослужбы.

Паводки на западе Казахстана

Напомним, этой весной сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах Актюбинской области. Ранее сообщалось, что здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать. Райцентр Кобдинского района - село Кобда - буквально затопило водой. Здесь до сих пор отменены все занятия в школах.

Вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района Актюбинской области. Здесь также затопило жилые дома и соцобъекты.

В Западно-Казахстанской области с приходом весны тоже осложнилась ситуация. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет. В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был ранее объявлен и в Уральске.

В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Что делать при угрозе затопления и эвакуации

На сайте ДЧС Акмолинской области сообщается, что, получив предупреждение об угрозе затопления, казахстанцам следует сообщить об этом близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным. В информации будет указано время и границы затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014637-podtopleniya-i-razlivy-rek-prognoziruyut-v-chetyreh-oblastyah-kazahstana/