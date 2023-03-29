Похолодание до -22 градусов, дожди и снег ожидаются в Казахстане

Осадки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

С 30 марта по 1 апреля на большей части Казахстана прогнозируется похолодание и осадки. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, на большую часть страны будет оказывать влияние южный циклон с активными фронтальными разделами.

"В связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в северной половине страны осадки в виде дождя и снега", – подчеркнули метеорологи.

Сообщается, что 31 марта и 1 апреля сильный дождь ожидается на западе, а 30 и 31 марта на востоке и юге республики. Кроме того, 30 марта и 1 апреля на юго-востоке Казахстана ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

Тем не менее 31 марта, с вторжением северо-западного антициклона, прогнозируется прекращение осадков в северной половине страны и понижение температуры воздуха на большей части республики.

Так температура воздуха будет составлять:

на западе ночью – до +2…+7 градусов, днем – до +7…+15 градусов;

ночью – до +2…+7 градусов, днем – до +7…+15 градусов; на севере, северо-западе и в центре страны ночью – до -7…-13 градусов, днем до -2…+3 градусов;

страны ночью – до -7…-13 градусов, днем до -2…+3 градусов; на востоке ночью – до -10…-22 мороза, днем – до -5...+3 градусов;

ночью – до -10…-22 мороза, днем – до -5...+3 градусов; в южных регионах ночью – до 0…+5 градусов, днем – до +3…+13 градусов.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014551-poholodanie-do-22-gradusov-dozhdi-i-sneg-ozhidayutsya-v-kazahstane/