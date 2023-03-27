Из каких стран больше всего автомобилей легализовали казахстанцы

Улица в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев на в МВД рассказал, сколько авто к этому часу легализовали казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Султанбаев напомнил, что с начала легализации иностранных авто в Казахстане прошло два месяца.

"В период с 23 января по 26 марта легализовано более 69 тыс. транспортных средств, из них 67%, или 46 592, автомобилей - из Российской Федерации, 19%, или 13 424, - из Армении, около 10%, или 6 788, - из Кыргызской Республики, и порядка 2%, или 1 296, - из Грузии", - сообщил он.

Он добавил, что Министерство внутренних дел разработало проект постановления правительства, которым определяются условия по легализации так называемых машин-конструкторов, то есть автомобилей, ввезенных в страну под видом запасных частей.

"Проект прошел публичное обсуждение, сейчас мы подводим итоги, после направим проект на окончательное согласование в государственные органы и внесем его в правительство", - заключил спикер.

Легализация иностранных авто в Казахстане

В сентябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял проблему нелегального ввоза в страну иностранных автомобилей и заявил, что необходимо решить вопрос с уже ввезенными в Казахстан машинами, то есть легализовать их.

После этого в правительстве начали разрабатывать необходимые для этой процедуры законодательные поправки. В итоге для иностранных авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, был отменен утилизационный сбор.

С 23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация, которая продлится до 1 июля текущего года.

Подробнее с условиями легализации авто можно ознакомиться здесь. При возникновении вопросов по легализации иностранных авто казахстанцы могут обратиться в сall-центры МВД.

Ранее в МВД ответили на самые частые вопросы о предстоящей легализации, в том числе подлежат ли процедуре праворульные машины. Тогда отмечалось, что легализовать "праворульки" можно при условии, что они прошли таможенную "очистку" и не находятся в розыске.

Кроме того, в министерстве заявляли, что прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана.

Мы также рассказывали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных конкретно из Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014160-iz-kakih-stran-bolshe-vsego-avtomobiley-legalizovali-kazahstantsy/