МВД Казахстана предложило легализовать автомобили без техпаспорта и ПТС

Машины. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

Легализовать автомобили, которые не имеют технического паспорта и паспорта транспортного средства (ПТС), предложили в Казахстане. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале "Открытые НПА".

Автором данного проекта выступил Комитет административной полиции МВД РК. Документ появился на сайте для публичного обсуждения накануне, 6 марта, оно продлится до 24 числа.

В проекте предусмотрены изменения в правилах и условиях регистрации авто, ввезенных на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года.

Указано, что физические лица, которые осуществили ввоз таких транспортных средств, будут освобождены от расширенных обязательств производителей (импортеров).

В настоящее время для легализации авто необходимо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность, паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства) или свидетельство о регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право собственности на авто.

Однако в изменениях предлагается принимать только паспорт и свидетельство о регистрации при их наличии. Это необходимо, чтобы упростить процедуру легализации автомобиля в случае утери регистрационных документов.

Кроме того, авторы подготовили изменения в отношении так называемых машин-конструкторов и тех, что завозятся под видом запасных частей.

Если нет сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и оно не находится в розыске, допускается применение ставки сбора за первичную государственную регистрацию.

Подчеркивается, что такие транспортные средства будут подлежать эксплуатации только на территории Казахстана, и изменение права собственности на них не будет допускаться. В свидетельстве о регистрации такого транспортного средства будет соответствующая запись.

Напомним, что 23 января текущего года в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Ранее мы писали о процессе прохождения легализации иностранных авто.

Как пройти процедуру легализации иностранных авто:

В первую очередь необходимо подать заявку на проверку данных через eGov.kz. Автовладельцы, которые не имеют доступа к компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания в любом ЦОНе страны. Ведутся работы по получению сервиса в приложениях БВУ (Kaspi, HomeBank). Регистрационные данные автомобиля необходимо заполнить без ошибок.

Заявка будет рассматриваться Министерством внутренних дел РК. После того как вы подали заявку и вам было отказано, ехать в спецЦОН не следует: для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит Вам забронировать посещение в спецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать "Забронировать очередь", выбрать спецЦОН, в который вы поедете на осмотр авто, указать дату и время. Без бронирования очереди посетителей обслуживать не будут.

для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит Вам забронировать посещение в спецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать "Забронировать очередь", выбрать спецЦОН, в который вы поедете на осмотр авто, указать дату и время. На автомобиле, который подлежит легализации, необходимо приехать в пункт осмотра при спецЦОНе за 20 минут до назначенного времени. При входе можно получить талон в самом пункте осмотра или через мобильное приложение "ЦОН".

После успешного прохождения сверки вы можете пройти в здание спецЦОНа для регистрации авто. Оператор попросит вас сдать оригинал документа, подтверждающего право собственности на авто, иностранный технический паспорт.

После этого необходимо оплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлину за техпаспорт – 4 313 тенге, за госномер – 9 660 тенге. Оплата может быть произведена на месте через QR.

После оплаты в тот же день вам будет выдан технический паспорт и госномерные знаки Республики Казахстан.

Стоит отметить, что утвержденные правила по легализации будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Также в конце февраля стало известно, что официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учета автомобилей в дистанционном формате – необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Эти требования нарушать нельзя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012077-mvd-kazahstana-predlozhilo-legalizovat-avtomobili-bez-tehpasporta-i-pts/