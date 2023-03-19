"Не с кем было оставить": министр Мусин пришел с сыном на выборы (видео)
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Глава МЦРИАП Багдат Мусин проголосовал на выборах мажилиса и маслихата – на избирательный участок министр пришел вместе с сыном. Журналистам он рассказал, что ребенка было не с кем оставить, передает корреспондент NUR.KZ.
Мусин рассказал, что подготовился к выборам – вчера он посмотрел информацию о кандидатах на столичном сайте, в Egov, и на сайте ЦИК, чтобы определиться за кого голосовать.
"Я хотел бы сказать, что я отвечаю за цифровизацию и, я с цифровым удостоверением сегодня - его показал, ничего с собой не приносил, и все спокойно прошло", - сообщил министр.
Также Мусина спросили, почему голосовать он пришел вместе с маленьким сыном.
"Надо объяснять детям, зачем и почему мы это делаем. Во-вторых, банально просто ребенка не с кем было дома оставить, мы взяли его с собой", - рассказал он.
Напомним, что выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане сегодня стартовали в 7 утра.
Одним из первых проголосовавших стал президент Токаев – он отдал свой голос почти сразу после открытия участка.
Премьер-министр Алихан Смаилов после голосования на выборах сообщил, что правительство уходит в отставку сразу после обновления мажилиса.
Добавим, сегодня казахстанцам предстоит выбрать:
- депутатов мажилиса по партийным спискам (голубые бюллетени);
- депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам (зеленые бюллетени);
- депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам (пурпурные бюллетени);
- депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам(оранжевые бюллетени);
- депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам (серые бюллетени).
Центральная избирательная комиссия ранее зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах:
- от партии "Ак жол" – 54 кандидата;
- от партии Аmanat – 90 кандидатов;
- от партии "Ауыл" – 25 кандидатов;
- от партии "Байтак" – 18 кандидатов;
- от ОСДП – 19 кандидатов;
- от НПК – 52 кандидата;
- от партии Respublica – 23 кандидата.
Ранее мы разъясняли, как разобраться в бюллетенях на голосовании – на участке казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013455-ne-s-kem-bylo-ostavit-ministr-musin-prishel-s-synom-na-vybory/