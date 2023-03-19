"Не с кем было оставить": министр Мусин пришел с сыном на выборы (видео)

Багдат Мусин с сыном на выборах. Фото: NUR.KZ

Глава МЦРИАП Багдат Мусин проголосовал на выборах мажилиса и маслихата – на избирательный участок министр пришел вместе с сыном. Журналистам он рассказал, что ребенка было не с кем оставить, передает корреспондент NUR.KZ.

Мусин рассказал, что подготовился к выборам – вчера он посмотрел информацию о кандидатах на столичном сайте, в Egov, и на сайте ЦИК, чтобы определиться за кого голосовать.

"Я хотел бы сказать, что я отвечаю за цифровизацию и, я с цифровым удостоверением сегодня - его показал, ничего с собой не приносил, и все спокойно прошло", - сообщил министр.

Также Мусина спросили, почему голосовать он пришел вместе с маленьким сыном.

"Надо объяснять детям, зачем и почему мы это делаем. Во-вторых, банально просто ребенка не с кем было дома оставить, мы взяли его с собой", - рассказал он.

Напомним, что выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане сегодня стартовали в 7 утра.

Одним из первых проголосовавших стал президент Токаев – он отдал свой голос почти сразу после открытия участка.

Премьер-министр Алихан Смаилов после голосования на выборах сообщил, что правительство уходит в отставку сразу после обновления мажилиса.

Добавим, сегодня казахстанцам предстоит выбрать:

депутатов мажилиса по партийным спискам (голубые бюллетени); депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам (зеленые бюллетени); депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам (пурпурные бюллетени); депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам(оранжевые бюллетени); депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам (серые бюллетени).

Центральная избирательная комиссия ранее зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах:

от партии "Ак жол" – 54 кандидата; от партии Аmanat – 90 кандидатов; от партии "Ауыл" – 25 кандидатов; от партии "Байтак" – 18 кандидатов; от ОСДП – 19 кандидатов; от НПК – 52 кандидата; от партии Respublica – 23 кандидата.

Ранее мы разъясняли, как разобраться в бюллетенях на голосовании – на участке казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013455-ne-s-kem-bylo-ostavit-ministr-musin-prishel-s-synom-na-vybory/