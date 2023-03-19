Верхом на верблюдах приехали голосовать на выборах жители Талдыкоргана (фото)

Жители Талдыкоргана на верблюдах возле избирательного участка. Фото: РСК Жетысуской области

В Талдыкоргане прокатчик верблюдов Улан Байзаков приехал верхом, чтобы проголосовать на выборах в мажилис и маслихаты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РСК Жетысуской области.

Улан Байзаков держит верблюда и пару лошадей, и каждые выходные или праздники приходит на площадь или в парк, чтобы покатать детей и взрослых.

Сегодня на выборы он пришел с самого утра и первым проголосовал за своего кандидата.

Отмечается, что высота спины у верблюда, на котором приехал Улан, составляет 2 метра и 5 сантиметров.

"Ему всего 2 года, и он с очень доброй и покладистой верблюжьей душой", – рассказали в ведомстве.

Жители Талдыкоргана на верблюдах возле избирательного участка. Фото: РСК Жетысуской области

Напомним, что сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. Избирательные участки по республике и за рубежом будут работать с 07:00 до 20:00 по местному времени.

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК. Позже стало известно о том, что выбору в мажилис и маслихаты пройдут в один день.

Ранее мы разъясняли, как разобраться в бюллетенях на голосовании – на участке казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов.

Сегодня казахстанцам предстоит выбрать:

депутатов мажилиса по партийным спискам (голубые бюллетени);

депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам (зеленые бюллетени);

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам (пурпурные бюллетени);

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам(оранжевые бюллетени);

депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам (серые бюллетени).

Жители Талдыкоргана на верблюдах возле избирательного участка. Фото: РСК Жетысуской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013453-verhom-na-verblyudah-priehali-golosovat-na-vyborah-zhiteli-taldykorgana-foto/