Глава правительства Смаилов: Мы подаем в отставку

Алихан Смаилов на выборах. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министра Алихана Смаилова после голосования на выборах на одном из столичных участков спросили об отставке правительства – кабмин сложит полномочия после того, как после выборов обновится мажилис, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед вновь избранным мажилисом правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку. До тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности.

Кто будет новым премьер-министром – это решать президенту и мажилису. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий. Мы всегда готовы работать на благо государства", - сообщил Смаилов.

По его мнению, в прошлом году министры работали в сложных условиях – при этом реальный рост экономики составил 3,2%.

Выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане сегодня стартовали в 07:00.

Напомним, что одним из первых на выборах сегодня проголосовал президент Токаев – он пришел на участок практически сразу после его открытия.

Ранее мы разъясняли, как разобраться в бюллетенях на голосовании – на участке казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013443-glava-pravitelstva-smailov-my-podaem-v-otstavku/