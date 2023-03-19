Токаев тоже проголосовал на выборах в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в мажилис парламента Казахстана и местные маслихаты, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в мажилис парламента Казахстана и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени Аль-Фараби.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: aqorda_resmi

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013439-tokaev-tozhe-progolosoval-na-vyborah-v-kazahstane/