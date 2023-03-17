Казахстанцев без прописки пропишут в день выборов
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Сотрудники ЦОНов будут прописывать граждан в день выборов - казахстанцев без прописки зарегистрируют по адресу избирательного участка, сообщается на официальном сайте "Правительства для граждан".
Как пояснили в госкорпорации, по Казахстану из 4 тыс. избирательных участков в 188 будут задействованы сотрудники ЦОНов.
Они будут оказывать услугу по регистрации граждан, не имеющих прописки, по местонахождению избирательного участка.
Как пояснили в компании, сервис создан для того, чтобы казахстанцы смогли проголосовать и реализовать свое конституционное право.
Сотрудники ЦОНов будут оформлять регистрацию избирателей с 07:00 до 20:00 только в день выборов. Граждан будут прописывать на 1 день по месту избирательного участка.
"К слову, если гражданин без регистрации по месту жительства обратится в школу, колледж или университет для голосования, его пропишут в самом учебном заведении, но 20 марта он будет автоматически выписан. Вместе с тем отметим, что казахстанцев, имеющих регистрацию по месту жительства, сотрудники ЦОН в этот день прописывать не будут", – говорится в сообщении "Правительства для граждан".
Выборы в мажилис и маслихаты
В Казахстане 19 марта одновременно пройдут выборы депутатов в мажилис и в маслихаты.
Предвыборная агитация стартовала 18 февраля и завершится завтра, 18 марта.
По данным ЦИК, зарегистрированы партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах:
- партия Amanat;
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
- Общенациональная социал-демократическая партия;
- Народная партия Казахстана;
- Казахстанская партия зеленых "Байтак";
- партия Respublica.
Также мы писали, что на избирательных участках пришедшим голосовать казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов:
- голубые и зеленые бюллетени – для голосования на выборах в мажилис;
- пурпурные и оранжевые – для голосования на выборах в маслихат;
- серые – для голосования на выборах в маслихаты районов и городов областного значения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013335-kazahstantsev-bez-propiski-propishut-v-den-vyborov/