Казахстанцев без прописки пропишут в день выборов

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Сотрудники ЦОНов будут прописывать граждан в день выборов - казахстанцев без прописки зарегистрируют по адресу избирательного участка, сообщается на официальном сайте "Правительства для граждан".

Как пояснили в госкорпорации, по Казахстану из 4 тыс. избирательных участков в 188 будут задействованы сотрудники ЦОНов.

Они будут оказывать услугу по регистрации граждан, не имеющих прописки, по местонахождению избирательного участка.

Как пояснили в компании, сервис создан для того, чтобы казахстанцы смогли проголосовать и реализовать свое конституционное право.

Сотрудники ЦОНов будут оформлять регистрацию избирателей с 07:00 до 20:00 только в день выборов. Граждан будут прописывать на 1 день по месту избирательного участка.

"К слову, если гражданин без регистрации по месту жительства обратится в школу, колледж или университет для голосования, его пропишут в самом учебном заведении, но 20 марта он будет автоматически выписан. Вместе с тем отметим, что казахстанцев, имеющих регистрацию по месту жительства, сотрудники ЦОН в этот день прописывать не будут", – говорится в сообщении "Правительства для граждан".

Выборы в мажилис и маслихаты

В Казахстане 19 марта одновременно пройдут выборы депутатов в мажилис и в маслихаты.

Предвыборная агитация стартовала 18 февраля и завершится завтра, 18 марта.

По данным ЦИК, зарегистрированы партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах:

партия Amanat;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

партия Respublica.

Также мы писали, что на избирательных участках пришедшим голосовать казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов:

голубые и зеленые бюллетени – для голосования на выборах в мажилис;

пурпурные и оранжевые – для голосования на выборах в маслихат;

серые – для голосования на выборах в маслихаты районов и городов областного значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013335-kazahstantsev-bez-propiski-propishut-v-den-vyborov/