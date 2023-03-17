Из-за чего кандидатов в депутаты снимали с предвыборной гонки, рассказали в Генпрокуратуре

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев на заседании ЦИК рассказал, какие нарушения чаще всего допускали кандидаты в депутаты до и в период агитационной кампании, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Умиралиев сообщил, что некоторые кандидаты в депутаты нарушали нормы избирательного законодательства.

"Зафиксировано 23 таких факта. Ко всем правонарушителям у нас единый подход – все факты проверены, виновные понесли административное наказание.

Больше всего нарушений – агитация в период ее запрещения, 12 фактов. В 6 случаях правонарушителями были три юридических лица и трое граждан – не кандидаты. В других 6 случаях незаконную агитацию до окончания срока регистрации кандидатов провели кандидаты в депутаты мажилиса, зарегистрированные по одномандатным округам.

Мы получили согласие ЦИК на привлечение их к ответственности", – пояснил спикер.

По его словам, после наложения судом штрафа по статье 102 КоАП и вступления судебных актов в законную силу, соответствующие окружные избирательные комиссии отменили их регистрацию.

"Это требование закона. Еще один кандидат в Алматы привлечен к ответственности по статье 122 КоАП: он нарушил условия проведения предвыборной агитации и бесплатно оказал гражданам услуги такси. Он признал вину, его регистрация также была отменена.

В период агитации два жителя Караганды привлечены к ответственности, на них наложены штрафы по статье 114 КоАП за срыв и порчу агитационных материалов.

Три факта связаны с проведением незаконных опросов общественного мнения по выборам в Астане и Алматы в соцсетях. По закону, их имеют право проводить только юридические лица, имеющие в этой области пятилетний опыт и заранее уведомившие ЦИК. Но два физлица и одно юрлицо привлечены к ответственности", – отметил Жандос Умиралиев.

Кроме того, было выявлено 5 фактов распространения анонимных агитматериалов по статье 113 КоАП: привлечены 4 человека, из них 3 – представители кандидата из Акмолинской области, один – представитель СМИ.

Также, как сообщил Умиралиев, на сегодняшний день получено согласие ЦИК на привлечение кандидата в депутаты мажилиса из Туркестанской области к ответственности за такое нарушение. Однако, по его словам, это не влечет отмену регистрации кандидата.

Напомним, 19 марта в Казахстане пройдут совмещенные выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

Добавим, что статья 102 Кодекса об административных правонарушениях РК, о которой шла речь выше, предполагает наказание за проведение предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидата, партийного списка, выдвинутого политической партией, в день выборов либо предшествующий им день, а также проведение агитации в день проведения республиканского референдума либо предшествующий ему день. Эти правонарушения влекут штраф:

на физических лиц в размере 15 МРП (51 750 тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 000 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25 МРП (86 250 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 35 МРП (120 750 тенге).

При этом в статье 113 КоАП РК установлено наказание за изготовление или распространение анонимных агитационных материалов. Такие действия влекут штраф в размере 25 МРП.

Умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов, согласно статье 114 КоАП, влекут штраф в размере 15 МРП.

Кроме того, по статье 122 КоАП РК, проведение госорганами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами при исполнении служебных обязанностей, военнослужащими ВС РК, других войск и воинских формирований РК, работниками органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьями, членами избирательных комиссий, религиозными объединениями предвыборной агитации, а также распространение указанными лицами любых агитационных предвыборных материалов влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на должностных лиц – в размере 30 МРП (103 500 тенге).

Согласно второй части данной статьи, проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведением лотерей, благотворительных акций, выплатой денег либо обещанием предоставления таковых, влечет штраф в размере 20 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013308-iz-za-chego-kandidatov-v-deputaty-snimali-s-predvybornoy-gonki-rasskazali-v-genprokurature/