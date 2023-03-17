Ерлан Карин. Фото: Akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с руководством миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами, сообщается на официальном сайте Акорды.

Государственный советник РК Ерлан Карин встретился с руководителем краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Ирен Хараламбидес и главой делегации парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рейнхольдом Лопаткой.

Госсоветник проинформировал собеседников об изменениях в избирательной системе и выборном процессе в рамках масштабных политических реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева. Было подчеркнуто, что в Казахстане обеспечены необходимые условия для полноценного наблюдения за ходом подготовки и проведения парламентских выборов. И участие международных наблюдателей ОБСЕ способствует открытости и прозрачности избирательного процесса.

Встреча. Фото: Akorda.kz

В свою очередь, И. Хараламбидес и Р. Лопатка выразили поддержку демократическому развитию Казахстана и отметили, что депутаты парламентской Ассамблеи ОБСЕ с особым интересом наблюдают за ходом системной трансформации всех основных политических институтов в рамках проводимых в Казахстане реформ.

Делегация парламентской Ассамблеи ОБСЕ в составе порядка 80 парламентариев прибыла в Казахстан для наблюдения за предстоящими 19 марта выборами в мажилис парламента РК. Это – двенадцатая миссия парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами в Казахстане с 1994 года.

Напомним, выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся в один день – 19 марта. На избирательных участках пришедшим голосовать казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов, в чем их отличие, мы писали здесь.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах:

партия Amanat;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

партия Respublica.

Предвыборная агитация стартовала 18 февраля и завершится уже завтра, 18 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013299-karin-provel-vstrechu-s-rukovodstvom-missii-parlamentskoy-assamblei-obse-po-nablyudeniyu-za-vyborami/