Владельцы "праворулек" и машин-"конструкторов" пожаловались на проблемы с легализацией (видео)

Автомобили. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера в Астане перед зданием спецЦОНа собрались владельцы праворульных автомобилей и машин-"конструкторов", завезенных в страну под видом запчастей. Автовладельцы пожаловались на проблемы с легализацией своих авто, передает телеканал "Астана".

Собравшиеся у здания спецЦОНа астанчане заявили, что они не единожды пытались легализовать свои автомобили, но все время получали отказ. При этом, по их словам, причину отказа им никто не объясняет.

"В ЦОНе везде отказы, просто заявки все в отказ. Либо там по таможне не приходит, либо она стоит в другой стране на учете. Там тоже очень много подводных камней, как говорится.

Этапов четыре - на четвертом тебе приходит отказ. Там даже не нужно пятнадцать минут ждать: вот только сразу все забил, заходишь в личный кабинет - тебе уже отказ. Там даже нет какого-то рассмотрения или чего-то", – возмущен автовладелец Данил Куропятников.

Главная проблема легализации - это снятие машины с иностранного учета, жалуются владельцы. Не каждый имеет возможность ехать в другую страну, поэтому водители просят дать им возможность сделать это дистанционно.

В полиции говорят, что такой возможности нет, но проблему с "праворульками" и машинами-"конструкторами" обещают решить.

"Правительство максимально принимает меры, чтобы решить вопрос. Вопрос с каждой страной, он двухсторонний. То есть наши желания где-то принимаются, где-то - не принимаются, но это правительственный вопрос.

С "конструкторами", я же говорю, где-то месяц-полтора необходимо на изменение законодательства. Это недолго, просто надо со всеми утвердить", – заявил глава Управления административной полиции Астаны Елжан Чупеков.

Ранее в МВД сообщали, что праворульные иностранные автомобили, завезенные в Казахстан под видом запчастей, смогут пройти первичную регистрацию.

"В процессе легализации установлены автомобили с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана.

По указанным автомобилям МВД совместно с госорганами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в РК. Сейчас ведется работа по их юридическому оформлению", – сообщали в министерстве на прошлой неделе.

Праворульные автомобили в Казахстане

Запрет на ввоз в Казахстан машин с правосторонним расположением руля был введен в 2018 году. То есть их нельзя ввезти в страну и поставить на учет.

Однако владельцы уже зарегистрированных в Казахстане "праворулек" нашли способ обновить свои машины - замену кузова. Они покупали и ввозили обновленную правостороннюю модель своей же машины, уже ввезенной до 2018 года и зарегистрированной в Казахстане, но в виде запчастей: у авто отсутствуют двигатель и ходовая часть.

Далее кузов от новой модели ставился на старую машину и таким образом получался "новый" автомобиль по старым документам.

Как указывает сайт Kolesa.kz, эта возможность оговорена в пункте 64 Правил технической эксплуатации автотранспортных средств, утвержденных МИИР РК 30 апреля 2015 года № 547.

Легализация иностранных авто в Казахстане

В сентябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял проблему нелегального ввоза в страну иностранных автомобилей и заявил, что необходимо решить вопрос с уже ввезенными в Казахстан машинами, то есть легализовать их.

После этого в правительстве начали разрабатывать необходимые для этой процедуры законодательные поправки. В итоге для иностранных авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, был отменен утилизационный сбор.

С 23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация, которая продлится до 1 июля текущего года.

Подробнее с условиями легализации авто можно ознакомиться здесь. При возникновении вопросов по легализации иностранных авто казахстанцы могут обратиться в сall-центры МВД.

Ранее в МВД ответили на самые частые вопросы о предстоящей легализации, в том числе подлежат ли процедуре праворульные машины. Тогда отмечалось, что легализовать "праворульки" можно при условии, что они прошли таможенную "очистку" и не находятся в розыске.

Кроме того, в министерстве заявляли, что прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана.

Мы также рассказывали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных конкретно из Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010167-vladeltsy-pravorulek-i-mashin-konstruktorov-pozhalovalis-na-problemy-s-legalizatsiey-video/