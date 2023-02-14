Завезенные под видом запчастей "праворульки" зарегистрируют в Казахстане

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Праворульные иностранные автомобили, завезенные в Казахстан под видом запчастей, смогут пройти первичную регистрацию, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что по итогам первых 20 дней легализации в Казахстане произведена первичная регистрация около 27 тыс. машин. Кроме этого, свыше 65 тыс. авто прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации.

Как отметили в МВД, ведомством также анализируются проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, с целью выработки дальнейших мер по их решению.

"В частности, в процессе легализации установлены автомобили, в большинстве своем, с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем – реализованы гражданам Казахстана.

По указанным автомобилям Министерством внутренних дел совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан. Сейчас ведется работа по их юридическому оформлению", – сообщили в МВД.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей, которая продлится до 1 июля текущего года. В этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по "льготным правилам", то есть уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Несколько дней назад глава МВД Марат Ахметжанов встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым и рассказал ему, как проходит легализация иностранных авто.

А вчера стало известно, что уже 61 тыс. казахстанцам была одобрена легализация их автомобилей. 25 тыс. автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009248-zavezennye-pod-vidom-zapchastey-pravorulki-zaregistriruyut-v-kazahstane/