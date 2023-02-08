Казахстанские вузы выразили готовность принять к себе казахстанцев, обучающихся в Турции

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Высшие учебные заведения Казахстана выразили готовность принять на обучение казахстанцев и кандасов, сообщается в официальном Telegram-канале Миннауки и высшего образования.

По информации посольства Казахстана в Турции, более 8 тыс. казахстанцев обучаются в вузах Турции. Среди них - 11 стипендиатов программы "Болашак" и 190 студентов казахстанских вузов, обучающихся в рамках академической мобильности.

Министерство науки и высшего образования РК сообщает, что в случае:

введения чрезвычайного положения;

возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера;

военного времени;

А также в условиях вооруженного, военного конфликтов в стране обучения, перевод граждан Республики Казахстан и кандасов из зарубежных вузов осуществляется в течение учебного года.

Отмечается, что в настоящий момент казахстанские вузы готовы к приему граждан страны и кандасов на обучение.

Кандас – этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом "О миграции населения", говорится на сайте "Электронного правительства".

Землетрясение в Турции

В понедельник на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Тысячи человек в Турции и Сирии погибли, при этом число жертв постоянно растет.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения. Также глава государства поручил правительству оказать экстренную помощь турецкой стороне.

Вчера, 7 февраля, казахстанские спасатели и медработники вылетели в Турцию. Позже самолет с ними благополучно приземлился в турецком городе Газиантепе.

Также вчера стало известно о казахстанце Мирусе Курмашеве, который пропал в Турции после разрушительного землетрясения. Информацию о поисках мужчины подтвердили в МИД РК.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев поручил выделить на помощь Турции один миллион долларов.

Несколько часов назад в Турцию отправилась вторая группа казахстанских спасателей. Наряду с этим стало известно о еще нескольких казахстанцах, который перестали выходить на связь после трагических событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008577-kazahstanskie-vuzy-vyrazili-gotovnost-prinyat-k-sebe-kazahstantsev-obuchayuschihsya-v-turtsii/