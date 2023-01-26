Бывшие рестораны McDonald’s заработают еще в двух городах Казахстана
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Еще шесть ресторанов быстрого обслуживания под управлением "Food Solutions KZ", ранее работавшей под брендом McDonald’s, откроются в Алматы, Караганде и Костанае, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
Как рассказали в компании, 26-27 января откроются еще 4 ресторана в Алматы, а также по одному ресторану в Караганде и Костанае.
Адреса заведений, возобновляющих работу:
– в Алматы
- MEGA Park (ул. Макатаева, 127/1, и пр. Сейфуллина, 483);
- Мамыр-4, 197;
- ул. Тимирязева, дом 38/3;
- мкр. Аксай-2, 8а;
– в Караганде:
- пр. Бухар-Жырау, 75/14;
– в Костанае:
- ул. Тауелсиздик, 41.
Отмечается, что предприятия получили весь необходимый объем продукции и готовы принимать посетителей. Все сотрудники бывших ресторанов McDonald’s сохранили свои рабочие места.
"Работа ресторанов продолжится с соблюдением всех ранее принятых высоких стандартов качества и обслуживания, а также учитывая ценности и принципы ведения бизнеса", – добавили в компании.
Отметим, название новых ресторанов пока не озвучено – его обещали представить позднее.
Добавим также, что уже возобновили работу пять ресторанов в Алматы и три ресторана в Астане. При этом заведения открылись без названия. Вместо вывески McDonald’s теперь на здании ресторана красуется надпись "Мы открыты".
Отмечалось, что цены и меню в возобновивших работу ресторанах такие же, как и были в McDonald’s.
Напомним, в начале января стало известно, что рестораны под брендом McDonald’s официально прекращают работу в Казахстане. В компании сообщили, что это связано с ограничениями в поставках. Перед этим заведения приостановили свою работу в ноябре прошлого года.
Уход компании из Казахстана комментировали в Минсельхозе, Минторговли и даже в Министерстве иностранных дел РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006842-byvshie-restorany-mcdonalds-zarabotayut-esche-v-dvuh-gorodah-kazahstana/