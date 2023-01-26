Бывшие рестораны McDonald’s заработают еще в двух городах Казахстана

Фастфуд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще шесть ресторанов быстрого обслуживания под управлением "Food Solutions KZ", ранее работавшей под брендом McDonald’s, откроются в Алматы, Караганде и Костанае, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Как рассказали в компании, 26-27 января откроются еще 4 ресторана в Алматы, а также по одному ресторану в Караганде и Костанае.

Адреса заведений, возобновляющих работу:

– в Алматы

MEGA Park (ул. Макатаева, 127/1, и пр. Сейфуллина, 483);

Мамыр-4, 197;

ул. Тимирязева, дом 38/3;

мкр. Аксай-2, 8а;

– в Караганде:

пр. Бухар-Жырау, 75/14;

– в Костанае:

ул. Тауелсиздик, 41.

Отмечается, что предприятия получили весь необходимый объем продукции и готовы принимать посетителей. Все сотрудники бывших ресторанов McDonald’s сохранили свои рабочие места.

"Работа ресторанов продолжится с соблюдением всех ранее принятых высоких стандартов качества и обслуживания, а также учитывая ценности и принципы ведения бизнеса", – добавили в компании.

Отметим, название новых ресторанов пока не озвучено – его обещали представить позднее.

Добавим также, что уже возобновили работу пять ресторанов в Алматы и три ресторана в Астане. При этом заведения открылись без названия. Вместо вывески McDonald’s теперь на здании ресторана красуется надпись "Мы открыты".

Отмечалось, что цены и меню в возобновивших работу ресторанах такие же, как и были в McDonald’s.

Напомним, в начале января стало известно, что рестораны под брендом McDonald’s официально прекращают работу в Казахстане. В компании сообщили, что это связано с ограничениями в поставках. Перед этим заведения приостановили свою работу в ноябре прошлого года.

Уход компании из Казахстана комментировали в Минсельхозе, Минторговли и даже в Министерстве иностранных дел РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006842-byvshie-restorany-mcdonalds-zarabotayut-esche-v-dvuh-gorodah-kazahstana/