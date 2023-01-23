Сколько казахстанцев уже легализовали свои авто, рассказали в МВД (видео)

Казахстанец, легализовавший авто. Кадр из видео: polisia.kz

Сегодня, 23 января 2023 года, стартовала процедура легализации иностранных авто в Казахстане. За день предварительно было одобрено уже 2 тыс. заявок, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, предварительно на 18:00 по Казахстану было одобрено более 2 тыс. заявок на легализацию иностранных автомобилей. Из них 100 человек уже получили соответствующие документы.

"Те граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что казахстанцам в ЦОНах помогают специалисты: консультируют, помогают сверить документы по базам. Каждая заявка рассматривается отдельно.

ЦОНы работают до 22:00 часов.

В министерстве также напомнили, что подать заявку на легализацию можно:

через портал электронного правительства е-gov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в Центрах обслуживания населения.

"По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку", – разъяснили правоохранители.

Легализация продлится до 1 июля 2023 года.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать казахстанцам для подачи заявления на легализацию авто.

Так, чтобы подать заявку необходимо иметь следующие документы:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:

за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге;

госпошлина за техпаспорт – 4313 тенге;

за госномер – 9660 тенге.

Затем владелец авто сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, а также документы, подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу авто присваивается регистрационный документ РК и государственный номерной знак.

Сегодня сообщалось, что первую машину в рамках кампании по легализации иностранного авто зарегистрировали в Алматы.

Напомним, своем сентябрьском послании народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в Казахстан. Урегулировать ситуацию он поручил конкретно с автомобилями, ввезенными в страну до 1 сентября 2022 года.

Позже в МВД ответили на самые частые вопросы о предстоящей легализации: как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан, подлежат ли процедуре праворульные машины и "армянские" автомобили с желтыми номерами. При этом вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха объяснил, как в стране будут выявлять нелегализованные иностранные авто.

Кроме того, стало известно, что МВД прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана. Также казахстанцам рассказали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных конкретно из Кыргызстана.

Недавно ведомство опубликовало ответы на другие вопросы по легализации: какие автомобили должны будут пройти таможенную очистку, что делать владельцам автоконструкторов, у которых нет никаких официальных документов на их транспортные средства, и другие вопросы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006455-skolko-kazahstantsev-uzhe-legalizovali-svoi-avto-rasskazali-v-mvd-video/