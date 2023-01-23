Сколько казахстанцев уже легализовали свои авто, рассказали в МВД (видео)
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Сегодня, 23 января 2023 года, стартовала процедура легализации иностранных авто в Казахстане. За день предварительно было одобрено уже 2 тыс. заявок, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
Как сообщили в МВД, предварительно на 18:00 по Казахстану было одобрено более 2 тыс. заявок на легализацию иностранных автомобилей. Из них 100 человек уже получили соответствующие документы.
"Те граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что казахстанцам в ЦОНах помогают специалисты: консультируют, помогают сверить документы по базам. Каждая заявка рассматривается отдельно.
ЦОНы работают до 22:00 часов.
В министерстве также напомнили, что подать заявку на легализацию можно:
- через портал электронного правительства е-gov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в Центрах обслуживания населения.
"По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку", – разъяснили правоохранители.
Легализация продлится до 1 июля 2023 года.
Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать казахстанцам для подачи заявления на легализацию авто.
Так, чтобы подать заявку необходимо иметь следующие документы:
- заявление;
- удостоверение личности заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:
- за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге;
- госпошлина за техпаспорт – 4313 тенге;
- за госномер – 9660 тенге.
Затем владелец авто сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, а также документы, подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу авто присваивается регистрационный документ РК и государственный номерной знак.
Сегодня сообщалось, что первую машину в рамках кампании по легализации иностранного авто зарегистрировали в Алматы.
Напомним, своем сентябрьском послании народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в Казахстан. Урегулировать ситуацию он поручил конкретно с автомобилями, ввезенными в страну до 1 сентября 2022 года.
Позже в МВД ответили на самые частые вопросы о предстоящей легализации: как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан, подлежат ли процедуре праворульные машины и "армянские" автомобили с желтыми номерами. При этом вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха объяснил, как в стране будут выявлять нелегализованные иностранные авто.
Кроме того, стало известно, что МВД прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана. Также казахстанцам рассказали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных конкретно из Кыргызстана.
Недавно ведомство опубликовало ответы на другие вопросы по легализации: какие автомобили должны будут пройти таможенную очистку, что делать владельцам автоконструкторов, у которых нет никаких официальных документов на их транспортные средства, и другие вопросы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006455-skolko-kazahstantsev-uzhe-legalizovali-svoi-avto-rasskazali-v-mvd-video/