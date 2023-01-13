Какие авто не подлежат легализации и как оформить страховку на иностранную машину, разъяснили в МВД

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

23 января в Казахстане стартует легализация иностранных автомобилей. В связи с этим в Министерстве внутренних дел еще раз ответили на частые вопросы автовладельцев, сообщает информационный медиапортал Polisia.kz.

Нужно ли снимать с учета автомобиль в другой стране, где он зарегистрирован, и как узнать гражданам снят с учета автомобиль или нет

"Автомобиль, представляемый для легализации, необходимо снять с учета. Только после этого мы сможем произвести его первичную регистрацию в Республике Казахстан", – объяснил начальник Управления КАП МВД РК Алибек Кениспаев.

Снятие с учета в другой стране необходимо, поскольку машина может находиться в залоге в банке или под другими ограничениями. В МВД подчеркнули, что казахстанцам необязательно ехать в страну, где был куплен автомобиль.

"В большинстве случаев сами хозяева, которые продают автомобили, не заинтересованы в том, чтобы автомобиль значился на их учете, так как в этом случае они вынуждены платить за них налоги. В этой связи, как правило, прежние владельцы автомобилей после их продажи сами подают заявление и снимают с учета автомобиль.

При этом факт снятия с учета автомобиля мы будем проверять дистанционно, благодаря интеграционному взаимодействию, а в отдельных случаях направлять соответствующие запросы", – добавил Кениспаев.

Какие автомобили должны будут пройти таможенную очистку

Таможенную очистку должны будут пройти автомобили, ввезенные из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

В министерстве подчеркнули, что таможенная очистка – это обычная процедура, которая осуществляется в общем порядке.

"Что касается автомобилей из Кыргызстана, то нужно отметить, что, несмотря на то, что Кыргызстан входит в Евразийский экономический союз, то там автомобили проходили таможенную очистку по ставкам ниже, предусмотренных для Евразийского экономического союза, и эти автомобили считаются автомобилями для внутреннего потребления.

В этой связи, чтобы их зарегистрировать в Казахстане, необходимо пройти полную таможенную очистку, доплатив разницу таможенных пошлин по ставкам Евразийского экономического союза. Расчет в каждом случае проводится индивидуально и все зависит от класса автомобиля. Автомобили среднего класса, к примеру, Toyota Camry, чтобы ее дорастаможить, сумма доуплаты может составлять от 400 тысяч тенге", – сказал спикер.

12 января 2023 года вступили в силу законодательные поправки, согласно которым граждане Казахстана не смогут теперь оформить автостраховку на автомобиль с иностранным учетом.

Как быть гражданам, которые ввезли автомобиль до 1 сентября 2022 года, ведь еще легализация не началась, а страховать уже запрещают

Граждане Казахстана на автомобили, ввезенные до 1 сентября 2022 года, смогут оформить автостраховку до даты завершения легализации, то есть до 1 июля 2023 года. Так как эти автомобили сейчас находятся в статусе подлежащих легализации и регистрации.

"Автомобилями, ввезенными после 1 сентября 2022 года, граждане Казахстана смогут продолжать управлять на основании полисов автострахования, которые были оформлены до 12 января 2023 года и до даты окончания их действия. Потом они должны будут принять решение зарегистрировать свои автомобили на общих основаниях либо вывезти их за пределы Республики", – пояснил Кениспаев.

Что делать владельцам автоконструкторов, у которых нет никаких официальных документов на их транспортные средства

"Во-первых, нужно отметить, что и ранее они эксплуатировались незаконно. Указанные автомобили были ввезены в Казахстан под видом запасных частей, таможенную очистку не проходили. Как правило, их ввозят для разбора и продажи по запчастям", – заявил спикер.

Кроме того, по его словам, подобные автомобили эксплуатируются в Казахстане по поддельным либо подложным техпаспортам и госномерам, якобы выданным в сопредельных государствах.

"Эти автомобили не подлежат легализации. Они должны быть вывезены за пределы страны либо разобраны по запчастям", – заключил глава административной полиции.

Отметим, ранее в МВД уже отвечали на частые вопросы, касающиеся легализации авто. Почитать ответы можно здесь.

Помимо этого, в министерстве разъяснили, как именно будет проходить легализация иностранных автомобилей, а также рассказали, как будут выявлять нелегализованные автомобили.

Напомним, легализация иностранных автомобилей начнется 23 января 2023 года и продлится до 1 июля 2023 года.

Казахстанцам дают право легализовать легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005187-kakie-avto-ne-podlezhat-legalizatsii-i-kak-oformit-strahovku-na-inostrannuyu-mashinu-razyasnili-v-mvd/