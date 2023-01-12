Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в СЦК рассказал, как будут выявлять нелегализованные иностранные авто в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха заверил, что до конца легализации власти не будут целенаправленно выявлять машины с иностранным учетом.

"До конца легализации мы рейды проводить не будем. Но, предупреждаю, что сразу, как только легализация закончится, мы проведем рейд "легальный водитель". Тогда все машины с иностранным учетом будут нами проверены на предмет наличия документов, на соответствие документов, и будем выяснять, почему они до сих пор не зарегистрированы", - заявил он.

Ранее он сообщил, что легализация иностранных автомобилей начнется 23 января 2023 года и продлится до 1 июля 2023 года.

Казахстанцам дают право легализовать легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Напомним, во время сентябрьского послания президент Касым-Жомарт Токаев поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза автомобилей в Казахстан и урегулировать ситуацию с уже ввезенными машинами.

Позже в МВД ответили на самые частые вопросы граждан о легализации иностранных авто. Также в ведомстве объяснили, как будет проводиться данная процедура.

В декабре представители МВД пояснили, как собираются легализовать иностранные авто, не состоящие на учете ни в одной стране, и рассказали, что будет с автомобилями казахстанцев с иностранными номерами, если их не легализовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005114-kak-budut-vyyavlyat-nelegalizovannye-inostrannye-avto-v-kazahstane/