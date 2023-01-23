Первую иностранную машину легализовали в Алматы

Зарегистрировавший первое иностранное авто. Фото: Polisia.kz

В Алматы зарегистрировали первую машину в рамках кампании легализации иностранного авто. Ее владелец рассказал о своем опыте. Об этом сообщает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

39-летний Сейилбек Олжабеков из Алматы сегодня зарегистрировал свой автомобиль, ввезенный в Казахстан из Армении в 2019 году. Он рассказал, что зарабатывает частным извозом.

"Я - многодетный отец, зарабатываю на жизнь с помощью этой машины, осуществляю частные пассажирские перевозки. Воспользовался такой уникальной возможностью, которую предоставило нам государство. Мы очень благодарны. Наконец-то я смог узаконить свой автомобиль", – заключил Сейилбек Олжабеков.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 января в Казахстане стартует кампания по легализации иностранных автомобилей. Мы рассказывали о том, что нужно знать казахстанцам для проведения этой процедуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006361-pervuyu-inostrannuyu-mashinu-legalizovali-v-almaty/