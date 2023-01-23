Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov

Ноутбук. Иллюстративное фото: ortcom.kz

На портале "Электронного правительства" и в мобильном приложении eGov Mobile заработал сервис для подачи заявки на легализацию иностранного авто, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

Сервис "Проверка автотранспорта для легализации" будет доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года.

В НИТ подчеркнули, что новый сервис предназначен только для подачи электронного заявления. По заявлению будет осуществлена проверка транспортных средств с категорией B (легковые автомобили) и D1 (микроавтобусы) на соответствие всем требованиям.

Сервис можно также найти на портале "Электронного правительства" в разделе "Сервисы" или "Транспорт и коммуникации" - "Автомобильный транспорт". Опция доступна и в мобильном приложении eGov Mobile, но в разделе "Вождение и транспорт".

"Процедура легализации иностранных авто будет проводиться в два этапа. Владельцам авто необходимо сначала подать заявление на портале eGov.kz, после - обратиться в спецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора и получения госномера", – сообщил глава НИТ Ростислав Коняшкин.

Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:

иметь постоянную регистрацию по месту жительства;

наличие гражданства Республики Казахстан;

наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);

заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;

направить запрос на проверку;

забронировать электронную очередь в спецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.

В течение 15 минут после подачи заявления в личном кабинете пользователя появляется уведомление об отказе или одобрении на легализацию иностранного авто. После получения уведомления владельцу авто необходимо обратиться в спецЦОН.

Напомним, сегодня в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. После завершения в стране процесса легализации будет проведен рейд "Легальный водитель", с помощью которого планируется выявить нелегальные транспортные средства.

Подробнее с условиями легализации авто можно ознакомиться здесь. При возникновении вопросов по легализации иностранных авто казахстанцы могут обратиться в сall-центры МВД.

Отметим также, что ранее в МВД ответили на самые частые вопросы о предстоящей легализации: как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан, подлежат ли процедуре праворульные машины и "армянские" автомобили с желтыми номерами.

Кроме того, в министерстве заявляли, что прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана. Также казахстанцам рассказали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных конкретно из Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006363-servis-po-legalizatsii-inostrannyh-avto-zapustili-na-egov/