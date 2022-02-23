Во сколько может обойтись строительство АЭС для Казахстана, рассказали в Минэнерго

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Глава Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Жаслан Касенов в СЦК рассказал о том, во сколько может обойтись Казахстану строительство атомной станции, сравнив ее стоимость в других странах, передает корреспондент NUR.KZ.

Ссылаясь на международную практику, Касенов сообщил, что строительство одного энергоблока мощностью 1000-1200 МВт обходится в сумму порядка 5 миллиардов долларов (более 2 триллионов тенге).

"Еще раз подчеркну, что это международная практика, то, что показывает мировой рынок строительства атомных электростанций.

Конечно, более точную сумму можно будет определить только после того, как мы определим конкретного поставщика и в процессе переговоров.

Это будет зависеть от многих факторов. Но, ориентировочно, примерная сумма такая", – сказал он.

Также Касенов сообщил, что источник финансирования будет прорабатываться в процессе переговоров, так как есть различные механизмы финансирования и привлечения средств.

Кроме того, Жаслан Касенов рассказал о том, что Казахстан изучает опыт шести стран в атомной энергетике, чтобы эффективно развивать эту сферу в нашей республике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957508-poryadka-5-mlrd-dollarov-v-kakuyu-summu-obhoditsya-stroitelstvo-aes-v-mire/