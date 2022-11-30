"Фактов, чтобы кто-то ругался, не было": Жумангарин об оставшихся без тепла жителях Экибастуза

Экибастуз. Иллюстративное фото: instagram.com/ekibastuz_akimdigi

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин находится в Экибастузе – город из-за аварии остался без тепла. На брифинге он рассказал, как реагируют на ситуацию жители города, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что встречался с жителями города и узнал их настроение.

"Экибастуз – это город тружеников. Все все понимают, многие своими руками устраняют последствия аварии где живут, потому что они разбираются, они сами труженики. Не сидят сложа руки. Фактов, чтобы кто-то высказывал недовольство, ругался, или выражался нецензурно не было", – заявил он.

Министр поделился еще одной радостной новостью, которую назвал хорошей приметой.

"Обошли объекты здравоохранения. Когда началась работа нашего штаба, в роддом поступила молодая женщина – она родила девочку. Это тоже хорошая примета", – сообщил Жумангарин.

В целом, по его словам, к этому часу ситуация в городе стабилизировалась.

"Сегодня на 99 процентов восстановительные работы будут прекращены. Оставшиеся 17 многоэтажных домов, здание партии Amanat начнут подключать с обеда. Сегодня до вечера все многоэтажные дома будут подключены к теплу.

На сегодня от горожан поступило более тысячи заявлений. Все их расходы компания-монополист возместит. Никаких расходов из личного кармана не будет", – сказал он.

Напомним, что Серик Жумангарин вместе с министром по ЧС Юрием Ильиным вчера вечером прибыли в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков заявил, что "перерасчет за услуги в сфере теплоснабжения компания однозначно сделает полностью, всем жителям возместят".

"По повышению расходов за электрическую энергию, поскольку предоставляет услуги другая компания, другое юридическое лицо, мы будем отрабатывать вопрос – будем возлагать на ЦАЭК (Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация – прим. ред.) и ее дочерние компании. Механизм мы отработаем. Мы не будем делать нагрузку на жителей.

По нормативам жители города обычно потребляют около 32 МВт электроэнергии. После раздачи обогревателей оно (потребление – прим. ред.) выросло до 50-52 МВт. Мы наблюдаем, берем данные у KEGOC, если возникают замыкания или другие проблемы, отправляем бригады. Но работы у бригад не прибавилось", – отметил он.

Отметим, что АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (АО "ЦАЭК") – вертикально интегрированная энергетическая компания, основанная 8 августа 2008 года. Такая информация приводится на официальном сайте компании.

Дочерние предприятия АО "ЦАЭК" в регионах Казахстана представлены двумя вертикально интегрированными энергетическими компаниями – АО "Севказэнерго" и АО "Павлодарэнерго". Они включают все звенья энергоснабжения — генерацию, транспортировку и сбыт.

Кроме того, и.о. генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин заявил, что все привлеченные работники получат поощрение.

"Работы ведутся на должном уровне, люди работают самоотверженно. Поэтому этот труд будет поощрен", – резюмировал он.

Напомним, что в воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. Позже аким Павлодарской области прокомментировал ситуацию, отметив, что с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. Были мобилизованы ремонтные бригады, которые устраняют повреждения.

Также об аварии высказывались в Минэнерго.

После обеда сообщалось о том, что постояльцев соцобъектов перевозят из Экибастуза в Павлодар, а занятия в школах отменили на 28 ноября.

Добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе. В связи с аварией на теплоэлектроцентрали в городе был объявлен режим ЧС.

Вчера в региональном акимате сообщили, что за ночь 129 из 149 многоэтажных домов удалось подключить к теплу в Экибастузе. Также отопление стало поступать в 10 из 15 социальных объектов.

При этом некоторые эксперты высказались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Вчера также появились кадры из Экибастуза. Люди показывали огромные течи в трубах, фонтаны горячей воды и затопленные квартиры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999578-faktov-chtoby-kto-to-vyskazyval-nedovolstvo-rugalsya-ne-bylo-zhumangarin-ob-ostavshihsya-bez-tepla-zhitelyah-ekibastuza/