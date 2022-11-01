Почему победительницы из регионов не прошли в финал Miss Qazaqstan, объяснили организаторы

Конкурс красоты. Иллюстративное фото: JadeThaiCatwalk/Getty Images

Организаторы конкурса Miss Qazaqstan ответили на заявления одного из региональных директоров конкурса, который выразил возмущение работой кастинг-отдела, потому что победительницы некоторых региональных конкурсов якобы не подходят для участия в финале.

Подчеркивается, что в этом году организаторы конкурса изменили подход к проведению кастинга мероприятия. Это было направлено на "повышение конкурентоспособности и прозрачности проведения конкурса".

"Повысились требования как к региональным организаторам для проведения качественного кастинга, так и к участницам конкурса, которым, помимо превосходных внешних данных, необходимо обладать безупречной репутацией и высоким уровнем интеллекта", — заявили в PR-дирекции конкурса.

Организаторы подчеркнули, что в финал национального конкурса красоты "Miss Qazaqstan-2022" не вошли победительницы таких регионов, как Уральск, Талдыкорган, Петропавловск, Актау, Усть-Каменогорск, Тараз и Кызылорда.

Это связано с тем, что победительницы указанных регионов в полуфинале не в полной мере соответствовали требованиям конкурса.

"К примеру, одной из победительниц региона стала 16-летняя девочка, в то время как возраст — один из основных критериев отбора для участия в финале конкурса. Это условие любого международного конкурса красоты", — подчеркнули организаторы.

При этом отмечается, что окончательного списка финалисток еще нет.

Потенциальная победительница будет представлять Казахстан на международных конкурсах. По информации организаторов, Miss Qazaqstan на сегодняшний день имеет лицензию таких мировых конкурсов, как "Miss World", "Miss Earth", "Miss Universe".

Финал национального конкурса пройдет 18 ноября в Алматы.

Напомним, ранее победительниц конкурса красоты определили в Кызылорде, Петропавловске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Костанае, Актобе и Уральске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995240-rukovodstvo-miss-qazaqstan-podelilos-pochemu-nekotorye-pobeditelnitsy-ne-proshli-v-final/