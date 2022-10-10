Определены "Мисс Актау", "Мисс Костанай" и "Мисс Караганда"

Жанна Кубышева, Нина Доброжан, Мадина Макишева. Фото: Lada.kz, instagram.com/misskostanay_official, instagram.com/makisheva_m

Определились победительницы конкурса красоты "Мисс Актау", "Мисс Костанай" и "Мисс Караганда". Девушкам вручили короны. Теперь они смогут принять участие в "Мисс Казахстан".

Так, по данным Lada.kz, в Актау участие в конкурсе принимали 14 девушек. Победительницей стала 21-летняя Жанна Кубышева.

"До проведения конкурса были отобраны участницы. Думаю, что все наши финалистки, участвовавшие в конкурсе, заслужили титул "Мисс Актау-2022". Девочки все красивые, выбор был непростой. К сожалению, из 100 лучших всегда приходится выбирать одну", - отметила региональный директор национального конкурса "Мисс Казахстан" Айжан Сисеналиева.

"Мисс Костанай-2022" стала 18-летняя Нина Доброжан, передает "Наш Костанай". Девушка учится в филиале ЧелГУ на втором курсе филологического факультета.

В этом году в конкурсе принимали участие 14 девушек в возрасте от 17 до 25 лет.

Первой вице-мисс стала Әсель Дүйсенбі, второй - Назгуль Туякова, третьей - Алина Крайс.

В Караганде главный титул и корону вручили Мадине Макишевой, сообщает ekaraganda.kz.

Финальное шоу состояло из нескольких блоков и завершилось выходом конкурсанток в вечерних платьях.

19-летняя Мадина - коренная карагандинка, она увлекается психологией и чтением книг, заочно обучается по направлению менеджмента в ресторанном и гостиничном бизнесе и даже имеет связанный со своей специальностью собственный бизнес. В конкурсе красоты девушка пробовала себя впервые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991866-opredeleny-miss-aktau-miss-kostanay-i-miss-karaganda/