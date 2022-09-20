Определилась победительница конкурса красоты "Мисс Павлодара 2022" (фото)

Победительница конкурса Мисс Павлодара 2022. Фото: NUR.KZ

Сегодня в Павлодаре прошел финал конкурса "Мисс Павлодара 2022". Победительницей стала 20-летняя Елара Нигомет – студентка университета искусств. Девушка заявила, что победить и стать участницей "Мисс Казахстана" – было ее целью, передает корреспондент NUR.KZ.

В отборочном конкурсе "Мисс Павлодара 2022" принимали участие порядка 60 претенденток, однако финалистками стали лишь 10 девушек. Именно они на протяжении месяца готовились к финалу конкурса красоты. Сегодня же в финале двухчасового шоу было названо имя девушки, которая будет представлять Павлодар на конкурсе "Мисс Казахстана".

Победительницей стала 20-летняя Елара Нигомет.

"Это поставленная цель, я хотела поехать на "Мисс Казахстана". Из-за этого я думаю, что и победа моя. Для была важна моральная подготовка, были разные споры, вопросы в голове. Даже были моменты, что могла бы я сдаться, но в конце все равно взяла себя в руки и выступила", – прокомментировала корреспонденту NUR.KZ победительница конкурса.

Елара Нигомет. Фото: NUR.KZ

Новая Мисс Павлодара учится на 4 курсе университета искусств. На протяжении 11 лет она занималась танцами, а сейчас трудится в киноиндустрии художником по костюмам

Между тем, второе место заняла 21-летняя Диана Назарцова, поразившая публику своим творческим выступлением. Вместе с партнером девушка продемонстрировала мастерство в спортивных бальных танцах. Третье место и звание Вице-мисс Павлодара 2022 заняла 20-летняя Айсана Кайруллаева.

Диана Назарцова. Фото: NUR.KZ

Айсана Кайруллаева. Фото: NUR.KZ

Участницы конкурса "Мисс Павлодара 2022". Фото: NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988789-opredelilas-pobeditelnitsa-konkursa-krasoty-miss-pavlodara-2022-foto/