Выбрана "Мисс Петропавловск - 2022"

Эльза Разынова. Фото: instagram.com/rznvell

Стало известно имя победительницы конкурса красоты "Мисс Петропавловск - 2022". Титул завоевала 19-летняя Эльза Разынова. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.

Прошел финал "Мисс Петропавловск - 2022". В итоге корона победительницы досталась 19-летней Эльзе Разыновой.

"Я учусь на третьем курсе университета по специальности "эколог". В свободное время занимаюсь танцами", - рассказала о себе обладательница короны.

Первой вице-мисс стала Ангелина Белоусько, двумя вторыми вице-мисс признаны Жулдуз Кенжебаева и Лиана Долганова.

Напомним, ранее были оглашены имена победительниц конкурсов красоты в других городах Казахстана.

Так, "Мисс Павлодар" стала 20-летняя Елара Нигомет, "Мисс Усть-Каменогорск" - Ариана Муратканова, "Мисс Караганда" - Мадина Макишева, "Мисс Актау" - Жанна Кубышева, "Мисс Костанай" - Нина Доброжан, "Мисс Актобе" - Орынгуль Едиге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992096-vybrana-miss-petropavlovsk-2022/