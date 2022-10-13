Названо имя победительницы "Мисс Кызылорда - 2022"

Жадыра Мырзахан. Фото: NUR.KZ

Состоялся финал конкурса "Мисс Кызылорда - 2022", на котором 11 участниц боролись за звание самой красивой девушки в регионе. В итоге победительницей стала 22-летняя учительница, передает корреспондент NUR.KZ.

В течение почти трех часов 11 красавиц соревновались в грации и обаянии, выступая перед жюри.

После выхода в одинаковых нарядах участницы представили себя в различных образах: от пулеметчицы Маншук Маметовой до индийских танцовщиц. Затем были дефиле в национальных и вечерних нарядах.

Финал "Мисс Кызылорда - 2022". Фото: NUR.KZ

Звания "Мисс Кызылорда - 2022" удостоилась 22-летняя учительница математики Жадыра Мырзахан. Молодой педагог работает в двух школах Кызылорды.

Финал "Мисс Кызылорда - 2022". Фото: NUR.KZ

Корону новой мисс вручала победительница прошлогоднего конкурса Айсулу Сагындыкова.

Первой вице-мисс признана 17-летняя студентка Дильназ Шермахан, которая в будущем станет юристом.

Финал "Мисс Кызылорда - 2022". Фото: NUR.KZ

Напомним, ранее финалы конкурсов красоты прошли в Петропавловске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Костанае, Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992551-nazvano-imya-pobeditelnitsy-miss-kyzylorda-2022/