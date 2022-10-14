16-летняя девушка стала "Мисс Уральск - 2022"

Анастасия Январева. Фото: с сайта mgorod.kz

Состоялся ежегодный конкурс "Мисс Уральск-2022", в котором принимали участие 16 девушек в возрасте от 16 лет. В итоге победительницей стала 16-летняя школьница Анастасия Январева, передает "Мой город".

По словам генерального директора конкурса Жулдыз Хуспановой, всех участниц готовили высококвалифицированные специалисты.

"Все девушки были достойными этого звания, все талантливые. Я сама до последнего не знала, кто победит. Все девушки разносторонние, не только красивые, но и умные, все читают, занимаются спортом, вокалом. Нашему жюри было сложно, они долго совещались, но сделали свой выбор", - рассказала Жулдыз Хуспанова.

Самой красивой девушкой Уральска стала 16-летняя Анастасия Январева. Она учится в 10 классе.

Анастасия Январева. Фото: с сайта mgorod.kz

Помимо учебы у девушки множество хобби и увлечений, она рисует, много читает, занимается спортом и посещает модельную школу.

В будущем "Мисс Уральск - 2022" планирует поступить на факультет журналистики в Санкт-Петербургский государственный университет.

Однако Анастасию Январеву могут не допустить на республиканский конкурс, так как в нем могут участвовать девушки старше 17 лет.

Анастасия Январева. Фото: с сайта mgorod.kz

"Мы сейчас ведем переговоры с организаторами республиканского конкурса. Надеемся, что ее допустят. Но если вдруг не разрешат, то вместо нее поедет первая вице-мисс. Анастасия еще совсем юная, и я думаю, она в следующем году сможет принять участие", - отметила Жулдыз Хуспанова.

Напомним, ранее победительниц конкурса красота определили в Кызылорде, Петропавловске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Костанае, Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992681-16-letnyaya-devushka-stala-miss-uralsk-2022/