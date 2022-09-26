Выбрана "Мисс Усть-Каменогорск – 2022"

Ариана Муратканова. Фото: instagram.com/arisight

Стали известны результаты конкурса красоты "Мисс Усть-Каменогорск – 2022". Титул достался 20-летней студентке, обучающейся журналистике, Ариане Мураткановой, передает Noks.kz.

За победу боролись девять девушек. Финал конкурса состоялся 24 сентября.

В итоге "Мисс Усть-Каменогорск" в этом году стала Ариана Муратканова - модель, диктор на радио, студентка 4 курса ВКУ имени Аманжолова, получающая профессию журналиста.

Напомним, ранее было объявлено имя победительницы конкурса красоты "Мисс Павлодар - 2022". Ею стала 20-летняя Елара Нигомет - студентка университета искусств. Второе место заняла 21-летняя Диана Назарцова, третье - 20-летняя Айсана Кайруллаева.

В прошлом году звание "Мисс Казахстан" завоевали сразу три участницы - Назерке Карманова из Актобе, Анна Глубоковская из Караганды и Айдана Акантаева из Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989658-vybrana-miss-ust-kamenogorsk-2022/