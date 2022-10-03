Стала известна победительница "Мисс Актобе - 2022"

Орынгуль Едиге. Фото: instagram.com/or1ngul.e

Определена победительница конкурса красоты "Мисс Актобе - 2022". Ею стала студентка Орынгуль Едиге. Всего же в финал прошли 32 девушки от 16 до 25 лет, передает "Диапазон".

"Мисс Актобе - 2022" стала студентка университета имени Жубанова Орынгуль Едиге.

"Детство мое прошло в селе Сагашили Мугалжарского района. Моя семья до сих пор живет там. Я живу в Актобе из-за учебы. Я студентка второго курса университета Жубанова. В моей семье 6 человек, мои родители и 3 младших брата. И мама, и папа - педагоги, мама - учитель начальных классов, папа - учитель истории", - рассказала победительница конкурса красоты.

Теперь Орынгуль Едиге представит Актобе на "Мисс Казахстан".

Напомним, "Мисс Павлодар - 2022" стала 20-летняя студентка Елара Нигомет, а титул "Мисс Усть-Каменогорск" достался также 20-летней студентке Ариане Мураткановой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990721-stala-izvestna-pobeditelnitsa-miss-aktobe-2022/