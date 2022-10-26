Сразу пять авиарейсов задержали из-за непогоды в аэропорту Шымкента

Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Пользователи соцсетей и читатели NUR.KZ сообщили о задержке рейсов в шымкентском аэропорту. Пресс-служба компании Air Astana, которая обслуживает рейс, сообщила, что он был задержан из-за непогоды.

Читатели NUR.KZ cообщили, что их рейс авиакомпании Air Astana из Алматы в Шымкент задержали более чем на 14 часов. Они пожаловались, что авиаперевозчик якобы меняет время вылета каждый час – при том, что некоторые пассажиры ожидают свой рейс с утра.

Пресс-служба авиакомпании Air Astana в своем Telegram-канале ответила, что следующие рейсы были задержаны сегодня, 26 октября, в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту города Шымкента:

KC969/970 Алматы-Шымкент-Алматы;

KC321/322 Астана-Шымкент-Астана;

KC971/KC972 Алматы-Шымкент-Алматы;

KC7227/228 Атырау-Шымкент-Атырау;

KC7325/7326 Астана-Шымкент-Астана.

В компании сообщили, что данные рейсы постепенно планируются к вылету сегодня, начиная с 22:00 до 23:30.

Напомним, в июне пассажиры авиакомпании пожаловались на задержки вылетов из Алматы в Сеул, Анталью и казахстанские города.

26 июня авиакомпания предупредила о еще нескольких задержках рейсов.

В июле Air Astana вновь задержала рейс из Алматы. 23 июля стало известно, что авиаперевозчика оштрафовали на три миллиона тенге, такой же штраф был наложен на Air Astana и 28 июля.

Кроме того, в КГА сообщили, что проведут расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

В августе авиаперевозчика снова оштрафовали на несколько миллионов тенге. В сентябре на авиакомпанию повторно наложили штраф на сумму более чем три миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994445-srazu-pyat-aviareysov-zaderzhali-iz-za-nepogody-v-aeroportu-shymkenta/