Air Astana вновь оштрафовали за задержку рейса

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В Комитете гражданской авиации рассказали об итогах расследования по задержкам рейсов авиакомпаниями FlyArystan и Air Astana – авиаперевозчика оштрафовали на несколько миллионов тенге, сообщает официальный Telegram-канал КГА.

Как было установлено в ходе расследования, 16 июля 2022 года рейс КС-7202 по маршруту Алматы – Атырау подразделения FlyArystan, входящего в группу компаний Air Astana, был задержан на 12 часов 9 минут.

"При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 закона РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", а именно – услуги по проживанию в гостинице.

В связи с этим 4 августа в отношении авиакомпании был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 КоАП, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП, то есть 3 063 000 тенге", – говорится в сообщении комитета.

В КГА подчеркнули, что только за прошедший месяц это четвертый случай привлечения группы авиакомпании Air Astana к адмответственности за нарушения прав пассажиров при задержке рейса. В общей сложности компанию оштрафовали на общую сумму более 12 млн тенге.

"Комитет принимает необходимые меры для привлечения авиаперевозчиков к административной ответственности в случае невыполнения обязательств, предусмотренных законодательством”, – отметил председатель КГА Талгат Ластаев.

Напомним, в июне пассажиры авиакомпании пожаловались на задержки вылетов из Алматы в Сеул, Анталью и казахстанские города. 26 июня авиакомпания предупредила о еще нескольких задержках рейсов.

В июле Air Astana вновь задержала рейс из Алматы.

23 июля стало известно, что авиаперевозчика оштрафовали на 3 млн тенге, такой же штраф был наложен на Air Astana и 28 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981878-air-astana-vnov-oshtrafovali-za-zaderzhku-reysa/