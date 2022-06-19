Задержки рейсов из Алматы в Сеул, Анталью и казахстанские города объяснили в Air Astana

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В авиакомпании Air Astana прокомментировали причины задержки рейсов из Алматы в Анталью, Сеул, Ташкент и некоторые казахстанские города, в частности Актобе и Кызылорду.

По данным телеканала "Хабар 24", накануне в аэропорту Алматы застряли казахстанцы, собиравшиеся лететь в Турцию, Южную Корею и Узбекистан. Кроме того, оказались задержаны и рейсы в Актобе и Кызылорду.

В авиакомпании произошедшее назвали цепной задержкой. Она произошла после того, как на самолете, который должен был отправиться на турецкий курорт вчера утром, выявили технические неполадки.

Вчерашний рейс вылетел сегодня, 19 июня, в 10:55. А сегодняшний по расписанию рейс, который должен был вылететь в 9:40, вылетел в 12:40 по причине замены борта на самолет меньшей вместимости.

"Поэтому часть пассажиров будет отправлена завтра через Нур-Султан, а часть - завтрашним рейсом из Алматы в Анталью. По вопросам компенсации просим обращаться на сайт авиакомпании. Air Astana приносит извинения за задержку", - цитирует канал перевозчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974749-zaderzhki-reysov-iz-almaty-v-seul-antalyu-i-kazahstanskie-goroda-obyasnili-v-air-astana/