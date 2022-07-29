Авиакомпанию Air Astana оштрафовали за задержку рейса Fly Arystan

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Ряд казахстанских авиакомпаний оштрафовали за нарушение прав пассажиров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Как сообщили в КГА, по поручению главы МИИР Каирбека Ускенбаева продолжается расследование в связи с многочисленными задержками рейсов и жалобами пассажиров.

Установлено, что 5 июня рейс КС-7105 по маршруту "Алматы – Шымкент" авиаперевозчика Fly Arystan, входящего в группу компаний Air Astana, был задержан на 15 часов 10 минут.

При этом ожидавшим вылета пассажирам не предоставили услуги по проживанию в гостинице, что является нарушением части 1 статьи 86 Закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

28 июля в отношении авиакомпании был составлен протокол по части 2 статьи 567 КоАП РК, согласно которому на Air Astana наложили штраф в размере 1000 МРП (3 000 063 тенге).

Отмечается, что 7 и 21 июля данную группу компаний также штрафовали на 1 000 МРП по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса.

В общей сложности за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов в текущем году Air Astana привлечена к административной ответственности на сумму уже 9 189 000 тг.

В комитете подчеркнули, что расследование продолжается, и в случае установления фактов правонарушений, перевозчики будут наказаны по закону.

Напомним, что за последний месяц участились сообщения о задержке рейсов авиакомпании Air Astana по различным направлениям.

Так, 18 июня случались задержки вылетов из Алматы в Сеул, Анталью и казахстанские города. 26 июня авиакомпания предупредила о еще нескольких задержках рейсов. В июле в Air Astana объясняли причины переноса рейса "Алматы - Мале".

16 июля стало известно, что из-за задержек авиарейсов проведут расследование. 23 июля в КГА сообщили, что оштрафовали авиакомпанию Air Astana за задержку рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980792-aviakompaniyu-air-astana-oshtrafovali-za-zaderzhku-reysa-fly-arystan/