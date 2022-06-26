Air Astana предупредила о задержке ряда рейсов из Алматы

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 26 июня, задерживаются рейсы из Алматы в Ташкент, Нур-Султан, Актау и обратно, предупредили в компании Air Astana. В пресс-службе авиаперевозчика рассказали о причинах задержки, передает корреспондент NUR.KZ.

Средняя продолжительность задержки рейсов составляет примерно 3 часа, заявили в Air Astana.

"Сегодня, 26 июня, в связи с неисправностью одного из воздушных судов ожидаются задержки рейсов КС 127/128 Алматы-Ташкент-Алматы, KC 953/954 Алматы-Нур-Султан-Алматы и КС 859/860 Алматы-Актау-Алматы", - говорится в сообщении.

Клиентам рекомендуют проверять статус рейса на официальном сайте авиаперевозчика.

Вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога прокомментировал ситуацию.

"С началом периода летней навигации и снятия ковидных ограничений возрос пассажиропоток. Однако обострилась проблема нехватки персонала, операционных мощностей и оборудования в международных аэропортах. Как следствие, мы наблюдаем снижение показателей пунктуальности у многих авиакомпаний мира. На этом фоне задержки рейсов по техническим причинам только усложняют ситуацию", - заявил он.

В компании принесли извинения пассажирам за неудобства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975724-air-astana-predupredila-o-zaderzhke-ryada-reysov-iz-almaty/