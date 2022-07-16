Задержку рейса "Алматы – Мале" объяснили в Air Astana

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Вылет самолета по маршруту "Алматы – Мале", который должен был состояться сегодня в 01:25, перенесли на 18:15. Причина такой задержки объясняется в Telegram-канале авиакомпании Air Astana.

Представители авиаперевозчика пояснили, что сегодня ночью самолет, совершавший рейс из Алматы до столицы Мальдивских островов, города Мале, вылетел в 01:47.

"Во время полета произошел отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя. Согласно процедурам безопасности, было принято решение вернуться в аэропорт вылета для устранения неисправности.

В 03:30 воздушное судно приземлилось в Алматы. Посадка прошла в штатном режиме", – сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что через два часа после приземления пассажирам предоставили питание и напитки.

На данный момент ожидаемое время вылета самолета – сегодня в 18:15.

В авиакомпании принесли извинения пассажирам и отметили, что по вопросам компенсации они могут обращаться в Центр поддержки пассажиров.

"В частности, авиакомпания не смогла предоставить иногородним пассажирам размещение в отелях Алматы из-за отсутствия мест в гостиницах-партнерах. Пассажирам рекомендуется направить чеки о размещении в отдел по работе с клиентами для дальнейшего возмещения", – добавили представители Air Astana.

Также сообщается, что авиакомпания планирует размещение в отеле Мале тех пассажиров, которые по прилете не смогут сразу направиться до места назначения.

Отметим, что ранее в соцсетях появлялись жалобы от пассажиров данного рейса. Люди сообщали о столпотворении в здании аэропорта Алматы.

Напомним, сегодня стало известно, что в Казахстане проведут расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978816-zaderzhku-reysa-almaty-male-obyasnili-v-air-astana/