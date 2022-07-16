Из-за задержек авиарейсов в Казахстане проведут расследование

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В Казахстане проведут расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, сообщил в своем официальном Telegram-канале Комитет гражданской авиации (КГА) при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

"В связи с многочисленными обращениями пассажиров в социальных сетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan "Алматы – Мале", "Нур-Султан – Ташкент" и "Алматы – Костанай", а также по другим маршрутам, Комитетом гражданской авиации МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование.

В случае установления фактов нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов, авиакомпании будут привлечены к административной ответственности", – заявили в КГА.

Пассажиров указанных рейсов попросили обратиться с письменным заявлением по электронному адресу cc@сaakz.kz.

Вместе с тем в КГА дополнительно сообщили, что при задержке или отмене рейса по вине перевозчика, согласно действующему законодательству, пассажирам на бесплатной основе предоставляются:

комната матери и ребенка;

прохладительные напитки – при ожидании рейса в течение 2 часов;

горячее питание – при ожидании в течение 4 часов (далее – каждые 6 часов в дневное время, и 8 часов – в ночное время);

проживание в гостинице – при ожидании вылета более 8 часов в дневное время и более 6 часов – в ночное время;

транспорт до места проживания и обратно, в аэропорт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978805-iz-za-zaderzhek-aviareysov-v-kazahstane-provedut-rassledovanie/